Бизнесмен из США пожертвовал $2,5 млн Википедии

Предприниматель Крейг Ньюмарк перечислил Википедии 2,5 миллиона долларов на защиту от хакеров, которым ранее удалось кратковременно парализовать работу интернет-энциклопедии. Об этом сообщает Deutsche Welle в среду, 11 сентября.

Через несколько дней после того, как на Википедию была совершена мощная хакерская атака, руководство интернет-энциклопедии получило крупное пожертвование для принятия контрмер. Фонд медиа-предпринимателя Крейга Ньюмарка перечислил Википедии 2,5 миллиона долларов для помощи в защитите платформы. Цель пожертвования также состоит в том, чтобы лучше защитить информацию о пользователях, заявила во вторник, 10 сентября, некоммерческая организация Wikimedia Foundation.

Ньюмарк в 1990-х годах основал сайт электронных объявлений Крейгслист (Craigslist), за счет которого и разбогател. Кроме того, Ньюмарк известен как меценат. Ранее он уже пожертвовал почти два миллиона долларов на проекты Википедии.

Неизвестные хакеры в прошлую пятницу парализовали работу Википедии при помощи DDOS-атак. Они продлились несколько часов. Через DDOS-атаки серверы выводятся из строя потоками бессмысленных запросов.

Напомним, что в конце июня в работе Википедии произошел сбой. Также сообщалось, что в Китае запретили Википедию.

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Источник: korrespondent.net