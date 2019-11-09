Правила безопасности в большом городе

Город, где трагедии происходят ежедневно, преступления ежеминутно, а их избежание становится личной заботой каждого. Где перед уходом и после возвращения приходиться проверять дверь на наличие воровских меток, а во время своего отсутствия лишь надеяться, что имущество не украдено, не затоплено, не сгорело.

Думаете, что все это утрировано? Нет, статистика подтверждает плачевную ситуацию столицы. Согласно данным Национальной полиции за 2018-2019й года было совершено:

55 179 - Всего преступлений

21 502 - Тяжелые и особо тяжелые преступления

25 840 - Случаи краж за период

8 791 - Ограбления квартир

1 489 – Случаев возгорания

896 – Случае затоплений

И это только ситуации, по которым были написаны заявления в НП!

Как видим, 3 главных врага вашего имущества, которые нападают по воле случая и от этого сложнее всего останавливаются: грабители, пожар, потоп.

1. ГРАБИТЕЛИ

Например, в последнее время даже присутствие хозяев в квартире не является залогом того, что имущество в безопасности. За последний год не раз происходили случаи, когда квартиры обчищали ночью, пока хозяева мирно спали в соседней комнате.

Или другой случай. 28-летняя жительница Киева открыла дверь своему младшему брату, которого в этот же момент оттолкнул неизвестный мужчина, ворвался в квартиру и унес с собой ноутбук и велосипед. Повезло, что в данном случае ущерб был только финансовый, ведь сколько случаев заканчивается травмами и гибелью хозяев, препятствующих ограблению.

2.ПОЖАР

Но не только кражи приводят к фатальным последствиям. Недавно в Одессе сгорел отель «Токио Стар», что стало причиной смерти девятерых людей. Случилось это из-за пренебрежения пожарной безопасностью. Можно ли было это предотвратить? Если бы владельцы придерживались правил безопасности, да.

Хотя ещё большую опасность пожары несут для жителей многоэтажных домов, ведь большинство пожарных машин оборудованы лестницами, которые достигают только до 10 этажа. То есть у тех, кто живет выше, шанс спастись во время возгорания в основном есть только на начальном его этапе, пока очаг огня небольшой и поддается тушению собственными силами. Но всегда ли легко заметить начинающиеся пожар, полагаясь только на собственные органы чутья?

И "бонус" - после пожара квартиру сложно как восстановить, так и, конечно, продать.

3.ПОТОП

И третий противник. Наименее опасный для жизни, но не для вещей - потоп. В Киеве не так уж редко происходят ситуации, когда отключают воду. Не менее редко, не увидев, как из крана полилась вода, их случайно так и оставляют открытыми. А по возвращению - испорченный пол у себя в квартире, испорченный ремонт в квартире у соседей, деньги ушедшие на компенсацию убытков.

Недавно одной из столичных семей пришлось прекратить свой летний отдых досрочно. Оставленный открытым кран с горячей водой, которая отсутствовала неделю, внезапно заработал. Только вся семья улетела на моря. Возвращаться пришлось раньше времени. Хозяева никому не оставили запасных ключей от квартиры и, чтобы остановить потоп, входную дверь пришлось взломать, оставив жилье без элементарной защиты от грабителей - заходи и бери, что хочешь.

Но потоп также легко превращается и в пожар, стоит только воде попасть на проводку и вызвать короткое замыкание, как одна беда перейдет в другую.

Что из этого следует?

Как минимум неприятные ситуации, как максимум трагические, неправда ли? Такие ситуации сложно эффективно остановить в момент начала. Они поддаются только предотвращению, о котором позаботиться нужно куда заранее.

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Источник: korrespondent.net