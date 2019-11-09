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11. 09. 2019

В Ла-Манше задержали рекордное число мигрантов

Четыре небольшие лодки были перехвачены при попытке пересечь пролив Ла-Манш. 86 мигрантов пытались незаконным способом попасть в Великобританию из Франции, сообщает агентство Press Association (PA) со ссылкой на министерство внутренних дел в среду, 11 сентября.

На лодках были мужчины, женщины и, возможно, несовершеннолетние. Отмечается также, что арест 86 мигрантов за один раз – рекордный показатель.

Указано, что две другие группы мигрантов успели высадиться на берег, прежде чем их арестовали. Британское министерство внутренних дел объявило, что сотрудничает "на всех уровнях" с французскими властями, выступая против этого "опасного и незаконного" явления.

В августе министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и ее французский коллега Кристоф Кастанер согласились активизировать совместные меры по сокращению количества пересечений пролива на небольших лодках.

По данным Лондона, 65 мигрантов, которые ранее незаконно прибыли в Великобританию на лодках, были с января по конец августа депортированы в другие европейские страны.

Напомним, в начале июня в Ла-Манше задержали более семидесяти мигрантов. На тот момент это количество было рекордным.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net
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