Минфин резко увеличил объем размещения ОВГЗ

Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,8 млрд гривен и валютные бумаги - на 547 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в среду, 11 сентября.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 161 день на 474,007 млн гривен под 16,14% годовых, 343 дня - на 499,848 млн гривен под 15,49% годовых, 847 дней - на 1 815,816 млн гривен под 15,77% годовых.

Валютные бумаги размещены со сроком обращения 687 дней на 351,895 млн долларов под 5,5% годовых и 519 дней - на 194,996 млн долларов под 5,25% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 16,512 млрд гривен.

Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Напомним, что ранее Украина за день погасила миллиард долларов долгов.

Также сообщалось, что НБУ и Минфин начали переговоры с МВФ по новой программе.

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Источник: korrespondent.net