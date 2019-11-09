Назначен новый военный прокурор Украины

Генпрокурор Руслан Рябошапка в среду, 11 сентября, назначил экс-нардепа Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором, сообщает пресс-служба ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона Украины О прокуратуре, 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне кандидатуру Чумака согласовал президент Владимир Зеленский.
Виктор Чумак был депутатом Верховной Рады 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя комитета Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года – на должности заместителя председателя комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.
Также Рябошапка заявил, что военную прокуратуру нужно ликвидировать, а вместо нее создать новое ведомство.
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Источник: korrespondent.net