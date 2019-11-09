Назначен новый военный прокурор Украины

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона Украины О прокуратуре, 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне кандидатуру Чумака согласовал президент Владимир Зеленский.

Виктор Чумак был депутатом Верховной Рады 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя комитета Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года – на должности заместителя председателя комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.