Жандарм из Сен-Тропе надел на Богдана наручники

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в Facebook фото со свадьбы в французском Сен-Тропе, на котором на него надел наручники местный жандарм. Таким образом он отреагировал на критику по поводу его отдыха во Франции на День Независимости Украины.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", - подписал Богдан фотографию.

Комментируя свою поездку ранее Богдан заявил, что "в свободное от работы время куда хочу - туда иду".

Стало известно, кто вместе с Богданом был на свадьбе в Сен-Тропе

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Источник: korrespondent.net