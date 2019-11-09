В Раде объяснили блокировку поездки депутатов в ПАСЕ

Документы на командировки депутатов в Страсбург на заседание, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму, уже подписаны. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко на своей странице в Facebook в среду, 11 сентября.

По словам нардепа, у главы Верховной Рады есть право не подписывать командировку депутата во время пленарной сессии, но в нынешней ситуации дело в другом.

"Нужно было убедиться, что государство Украина, ее "старая делегация" и "новая" Верховная Рада созвучно оценивают обсуждаемый в комиссии по недискриминации документ. Возникла потребность убедиться, что представители "старой" делегации не просто с восторгом хвалят свою инициативу - доклад о положении крымских татар в оккупации, но внимательно ознакомятся с текстом, заметят в нем те угрозы, которые заметили профессионалы, и что будет выработан общий подход к тому, как не дать сделать этот доклад хуже", - написал нардеп от Слуги народа Еременко.

Он также добавил, что сейчас все позиции согласованы, а документы на командировку подписаны.

Напомним, что ранее Разумков "не пускал" нардепов в ПАСЕ: новая делегация Украины еще не сформирована, а членам старой глава парламента не подписывал командировку.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net