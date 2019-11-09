Зеленский лишил дипрангов двух нардепов из партии Порошенко

Президент Владимир Зеленский своим указом лишил нардепов Владимира Арьева и Артура Герасимова высших дипломатических рангов, которые им присвоил его предшественник Петр Порошенко.

"Отменить как такие, которые выданы безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 О присвоении дипломатических рангов в части, которая касается присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимову; Указ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 О присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте указа.

Отметим, Порошенко присвоил дипранги Арьеву и Герасимову в мае нынешнего года.

Накануне Арьев заявил, что спикер парламента Дмитрий Разумков блокирует поездку украинской делегации для участия в заседании комитета ПАСЕ по вопросу о правах человека в Крыму, который состоится в октябре.

Сегодня глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что вопрос с поездкой делегации решился.

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Источник: korrespondent.net