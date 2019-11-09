Денонсация соглашений Украины с РФ приостановлена - СМИ

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ. Об этом сообщает газета Коммерсантъ в среду, 11 сентября.

Данные газеты свидетельствуют, что из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение Об обмене правовой информации (6 февраля 2019 года). Из соглашений по СНГ страна последний раз выходила 1 июля 2019 года.

Собеседники Ъ в МИД РФ отмечают, что приостановка расторжения соглашений может быть связана с кадровыми перестановками в аппарате, которому, "возможно, не до этого".

Около 400 соглашений еще в силе между Россией и Украиной. 30 ноября 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о 48 расторгнутых незадолго до этого соглашениях и анонсировал денонсацию еще 40.

Российская сторона считает денонсированными 49 соглашений, часть из них уже утратили силу. Статус некоторых из них, так как о разрыве некоторых соглашений Украина сообщала через твиттер без соответствующей ноты - эти документы в РФ считаются действующими.

В МИД РФ газете заявили, что вектор развития отношений будет определяться не только тем, продолжит ли Украина денонсацию, но и тем, из каких соглашений страна будет выходить - "устаревших" или "знаковых".

Напомним, что в апреле 2019 года договор о дружбе Украины и России утратил силу.

Без дружбы с Россией. Зачем разрывать договора

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Источник: korrespondent.net