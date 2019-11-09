Меркель рассказала о подготовке к саммиту "нормандской четверки"

Ведется подготовительная работа по организации встречи лидеров "нормандской четверки" – Россия, Германия, Франция и Украина – в ближайшие недели. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год, сообщает ТАСС в среду, 11 сентября.

"Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины. В последние недели достигнут первый небольшой прогресс", – сказала Меркель, указав, что это произошло "с тех пор, как президент Зеленский заступил на свой пост".

Канцлер выразила надежду на то, что удастся продвинуться вперед в реализации минских договоренностей.

"И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса", – подчеркнула Меркель.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече в нормандском формате в сентябре.

Позже стало известно, что Франция выступает за проведение встречи в нормандском формате в ближайшие дни в Париже. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров в Москве.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что дата саммита еще не назначена, но есть понимание в необходимости встречи лидеров "нормандской четверки".

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Источник: korrespondent.net