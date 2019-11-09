Двухлетнего ребенка засыпало песком в карьере: он погиб

В песчаном карьере в Доброполье в Донецкой области двухлетнего ребенка засыпало слоем песка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в среду, 11 сентября.

Сообщение о том, что ребенка засыпало песком, поступило в службу спасения 101 в 19:05 во вторник, 10 сентября.

"Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.

Спасатели ГСЧС привлекли две единицы техники и десять человек личного состава.

Напомним, что ранее трое детей получили ожоги серной кислотой в Николаеве.

Также сообщалось, что спасатели сняли шестерых детей с моста в Киеве.

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Источник: korrespondent.net