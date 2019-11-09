Лента RSS
Подписаться на ленту
11 сентября 2019, среда, 12:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,31
11. 09. 2019

Двухлетнего ребенка засыпало песком в карьере: он погиб

В песчаном карьере в Доброполье в Донецкой области двухлетнего ребенка засыпало слоем песка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в среду, 11 сентября.

Сообщение о том, что ребенка засыпало песком, поступило в службу спасения 101 в 19:05 во вторник, 10 сентября.

"Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.

Спасатели ГСЧС привлекли две единицы техники и десять человек личного состава.

Напомним, что ранее трое детей получили ожоги серной кислотой в Николаеве.

Также сообщалось, что спасатели сняли шестерых детей с моста в Киеве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.