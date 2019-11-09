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11. 09. 2019

В Днепропетровской области грабитель взорвал банкомат и забрал деньги – СМИ

В селе Чумаки Днепропетровской области неизвестный взорвал банкомат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 11 сентября.

"Злоумышленник применил газовоздушную смесь, взрыв которой повредил банкомат, установленный в помещении местного продуктового магазина. Из банкомата неизвестный унес более 350 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

После этого неизвестный скрылся с места совершения преступления.

По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее в Днепропетровской области банда подорвала банкомат в магазине. Инцидент попал на видео. Лидер этой группировки за два дня до грабежа вышел под залог в 80 тысяч гривен.

Также в Харьковской области неизвестные злоумышленники взорвали банкомат, однако завладеть деньгами им не удалось.

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Источник: korrespondent.net
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