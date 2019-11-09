НАБУ открыло дело на Климкина и Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро завело уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ пресс-службы НАБУ.

Открыть производство бюро обязал суд.

"В связи с вышеизложенным детектив Национального бюро 23.08.2019 внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г. Киева", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне Порошенко в третий раз подряд не явился на допрос в Госбюро расследований. Ему назначили еще четыре даты допросов.

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Источник: korrespondent.net