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11. 09. 2019

Три зама главы Нацполиции Князева уходят с постов

Три заместителя начальника Национальной полиции Сергея Князева Игорь Купранец, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей. Об этом свидетельствуют декларации, которые они подали в Нацагентство по предотвращению коррупции, сообщает УНИАН в среду, 11 сентября.

Согласно данным на сайте НАПК, заместитель начальника Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец и заместитель начальника Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад подали декларации с пометкой "перед увольнением" еще 9 сентября, а первый заместитель начальника Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин - 10 сентября.

Напомним, что ранее были уволены руководители Нацполиции в четырех областях.

Также сообщалось, что главу полиции Хмельницкой области перевели во Львов.

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Источник: korrespondent.net
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