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11. 09. 2019

Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

 
Закон был принят Верховной Радой 3 сентября.
 
Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
 
В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного Закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
 
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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