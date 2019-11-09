На военных складах в Калиновке прогремели взрывы

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает Громадське.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

"На территории арсенала горит лес. Было слышно несколько взрывов", - сообщила СМИ местная жительница Лариса.

Вместе с тем, на официальном сайте Калиновской РГА говорят, что задымление возникло от того, что загорелась трава на территории военной части.

"На территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы, пока есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Просим всех людей сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией ", - говорится в сообщении.

В то же время председатель Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк отметил, что ситуация контролируется, но с места ЧП эвакуируют детей.

Напомним, вечером 26 сентября 2017 года в Калиновке, которая находится в 30 километрах от Винницы, начались взрывы на военном складе. Взрывы продолжались несколько дней без перерывов, в Калиновке и окрестностях позже собрали около тысячи неразорвавшихся снарядов.

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Источник: korrespondent.net