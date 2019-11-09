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11. 09. 2019

В автобусе из Польши нашли почти тонну контрабандного сыра

На пункте пропуска Яготин пограничники и представители таможенной службы пресекли попытку контрабандного ввоза из Польши 860 кг сыра. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Информацию о возможном перемещении предметов и товаров, скрытых от погранично-таможенного контроля заблаговременно предоставили оперативные сотрудники Госпогранслужбы", - сказано в сообщении.

После этой информации, когда в пункт пропуска прибыл автобус МАН украинской регистрации пограничники вместе с таможенниками провели его углубленный осмотр и нашли 860 кг разного сыра в нишах кондиционера автобуса и под сидением водителя.

Cмотрите фотогалерею: В автобусе из Польши нашли почти тонну контрабандного сыра

Транспортное средство и товар на общую сумму около полумиллиона гривен передано в Фискальную службу.

Ранее сообщалось, что таможенники задержали украинца с 315 литрами пива. Граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить на таможенную территорию Украины без письменного декларирования на одного человека только пять литров пива.

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Источник: korrespondent.net
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