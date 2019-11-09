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11. 09. 2019

В США поезд сошел с рельсов и загорелся

В американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило издание New York Post со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

Авария произошла рядом с населенным пунктом Дюпо. С рельсов сошло не менее 14 вагонов. При этом один из них перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.

Полиция в связи с произошедшей катастрофой эвакуировала сотрудников и учеников близлежащих школ.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причины инцидента выясняются.

Находящийся в цистернах пропан относится ко второму классу опасных веществ. Рядом с местом аварии находятся жилые дома.

Cмотрите фотогалерею: В США поезд сошел с рельсов и загорелся

#BREAKING: At least 16 train cars are derailed and multiple ones are on fire in Dupo, Illinois. No word on any injuries at this time.
More here: https://t.co/JE5mxDKZyI pic.twitter.com/VKJ3oU5ByD

— KMOV (@KMOV) September 10, 2019

Накануне на подъездном пути станции Измаил сошли с рельсов две цистерны со сжиженным газом. Рядом с местом аварии находились жилые дома. Никто не пострадал.

Также под Днепром на ходу загорелась электричка. Пассажиры прыгали из вагонов, не дожидались остановки состава.

Источник: korrespondent.net
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