В США поезд сошел с рельсов и загорелся

В американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщило издание New York Post со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

Авария произошла рядом с населенным пунктом Дюпо. С рельсов сошло не менее 14 вагонов. При этом один из них перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.

Полиция в связи с произошедшей катастрофой эвакуировала сотрудников и учеников близлежащих школ.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причины инцидента выясняются.

Находящийся в цистернах пропан относится ко второму классу опасных веществ. Рядом с местом аварии находятся жилые дома.

#BREAKING: At least 16 train cars are derailed and multiple ones are on fire in Dupo, Illinois. No word on any injuries at this time.

More here: https://t.co/JE5mxDKZyI pic.twitter.com/VKJ3oU5ByD