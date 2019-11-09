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11. 09. 2019

Евросолидарность заблокировала закон об импичменте

Группа депутатов от фракции экс-президента Петра Порошенко Евросолидарность  зарегистрировала постановления об отмене результатов голосования за законопроект о процедуре импичмента. Соответствующий проекте постановления №1012-П появился на сайте Верховной Рады.

Текста постановления пока нет.

Таким образом, спикер Рады не может подписать закон пока нардепы не рассмотрят данный проект.

Как сообщалось, Рада приняла закон об импичменте президента накануне, проведя сразу голосования в первом и втором чтении.

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Источник: korrespondent.net
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