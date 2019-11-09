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11. 09. 2019

Стало известно, кого назначили главой следственного управления Нацполиции

Глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления: им стал Максим Цуцкиридзе. Об этом сообщает пресс-служба НПУ в среду, 11 сентября.

Заместителем главы Нацполиции - начальником Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. Ранее он занимал должность замначальника Главного следственного управления.

Князев также отметил три основные направления деятельности следственных подразделений.

"С 1 января 2020 года вступает в силу закон о уголовном проступке. Поэтому на следственные подразделения возложена задача по легализации детективов, реализации проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота. Общество ждет результатов работы следователей", - подчеркнул глава Нацполиции.

Ранее стало известно, что три заместителя главы Нацполиции Князева уходят с постов.

Также сообщалось, что главу полиции Хмельницкой области перевели во Львов.

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Источник: korrespondent.net
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