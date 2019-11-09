В мэрии на Черкащине подрались чиновницы

В рабочее время в мэрии города Смела Черкасской области произошла драка между двумя чиновницами – управляющей делами исполнительного комитета Людмилой Осейко и руководителем отдела обращений граждан Людмилой Омельченко. Об этом говорится в сюжете местного телеканала Смела ТВ.

Как отметил исполняющий обязанности городского головы Смелы Виктор Федоренко, за такие действия он уволил Омельченко с должности: "Женщина на женщину поднимает руку, применяет силу, да еще и такую – схватила за шею и давила. Со слов секретаря, Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью. Есть два свидетеля, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции, есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащая в рабочее время".

Напомним, в Херсоне чиновник устроил драку с активистами. Чиновник устроил драку с активистами, пришедшими к нему из-за недовольства строительными работами.

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Источник: korrespondent.net