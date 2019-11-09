Израиль нанес ответные удары по сектору Газа

Израильские военные проинформировали о том, что нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает РИА Новости.

"В ответ на запущенные некоторое время назад из сектора Газа в сторону Израиля снаряды, танк армии обороны Израиля атаковал два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа", - сообщила армейская пресс-служба.

Ранее в среду сообщалось, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа. По данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда.

Сегодня также сообщалось, что боевая авиация ЦАХАЛ обстреляла 15 целей на севере и в центре сектора Газа, ответив на обстрел.

Сектор Газа: смертники подорвали трех палестинских полицейских

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net