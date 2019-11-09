В США потерпел крушение грузовой самолет

После падения самолет полностью загорелся, его потушили.

По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.

JUST IN: New video of the cargo plane crash in Toledo, plane burst into flames after hitting two trucks in a parking lot.

What we know: https://t.co/gOfFSjuXWw pic.twitter.com/YMXDKxidNP — WPEC CBS12 News (@CBS12) September 11, 2019

Ранее в штате Невада разбился легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли и еще трое пострадали.