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11. 09. 2019

В США потерпел крушение грузовой самолет

Недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо разбился грузовой самолет c автомобильными деталями на борту, сообщает телеканал WTVG в среду, 11 сентября.
 
 
На борту самолета было два человека, их судьба пока неизвестна.
 
После падения самолет полностью загорелся, его потушили.
 
По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.
 

JUST IN: New video of the cargo plane crash in Toledo, plane burst into flames after hitting two trucks in a parking lot.
What we know: https://t.co/gOfFSjuXWw pic.twitter.com/YMXDKxidNP

— WPEC CBS12 News (@CBS12) September 11, 2019
 
Ранее в штате Невада разбился легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли и еще трое пострадали.
 

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Источник: korrespondent.net
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