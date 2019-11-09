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11. 09. 2019

Гончарук: Миссия МВФ прибыла в Украину

В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду, 11 сентября.

"У нас сейчас приехала в Украину миссия МВФ, с которой наши коллеги уже начали переговоры. Я думаю, что на следующей неделе мы выйдем с каким-то более развернутым месседжем об этом. Пока о результатах говорить еще рано", - сказал он.

Он уточнил, что миссия пробудет в Украине до 24 сентября.

"Наша задача, чтобы коллеги из МВФ уехали из Киева с так называемым Staff Level Agreement - предварительным соглашением, достигнутым на техническом уровне. Относительно начала программы в конце года. Эта задача – она будет выполнена, я не имею никаких сомнений, и убежден, что ни вопрос ПриватБанка, ни вопрос любое другое краеугольным камнем или там камнем преткновения не станет. Мы найдем общий язык с МВФ по всем поднятым вопросам", - отметил Гончарук.

Ранее агентство Fitch Ratings назвало условия, которые вероятно войдут в новое соглашение Украины с МВФ.

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Источник: korrespondent.net
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