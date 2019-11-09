В Генштабе заявляют, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке Винницкой области локализованы. Об этом сообщается в Facebook ведомства в среду, 11 сентября.

"На военном арсенале вблизи пгт Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия. По состоянию на 13:20 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины, специалисты ГСЧС, сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

"Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет", - отметили в Генштабе.

Cмотрите фотогалерею: Возгорание на складах у Калиновки локализовано

Ранее сообщалось, что на военных складах в Калиновке прогремели взрывы. Местные жители сообщают о четырех взрывах и пожаре.

Минобороны зафиксировало шесть взрывов. По их данным, горит сухая трава возле складов.

Напомним, вечером 26 сентября 2017 года в Калиновке, которая находится в 30 километрах от Винницы, начались взрывы на военном складе. Взрывы продолжались несколько дней без перерывов, в Калиновке и окрестностях позже собрали около тысячи неразорвавшихся снарядов.

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Источник: korrespondent.net