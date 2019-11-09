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11. 09. 2019

Гончарук назвал "козырь" на газовых переговорах

Украина подходит к газовым переговорам с Россией с максимальными запасами газа за восемь лет, что позволит быть минимально уязвимым от давления Москвы. Об этом на брифинге после заседания Кабмина в среду, 11 сентябр, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он напомнил, что запасы в хранилищах превысили 19 миллиардов кубометров газа.

"Зачем так много? Все очень просто - потому что впереди очень много рисков, связанных с переговорами о транзите с россиянами. Поэтому государство, чтобы иметь уверенные позиции, не стать жертвой давления в переговорах, подготовило систему, чтобы быть минимально уязвимым к попыткам надавить во время переговоров. Мы достаточно уверенно себя чувствуем", - подчеркнул Гончарук.

Как известно, газовые переговоры между Украиной и Россией состоятся 19 сентября.

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Источник: korrespondent.net
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