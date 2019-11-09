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11. 09. 2019

Депутат горсовета Чернигова сбил пешехода

В Чернигове депутат городского совета на внедорожнике сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в регионе.

ДТП произошло вечером 10 сентября в одном из спальных районов города. Как выяснилось, чиновник сбил пешехода, который переходил проезжую часть по "зебре". Водитель, по заключению врачей, был трезв.

Пострадавший оказался местными жителем. Пешехода с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение)", – рассказали в полиции и отметили, что виновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее мэр Ивано-Франковска сообщил, что его брат сбил насмерть пешехода. Погибший переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

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Источник: korrespondent.net
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