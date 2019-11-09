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11. 09. 2019

ДТП в Харькове: СМИ показали условия в колонии, где живет Дронов

Геннадий Дронов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за аварию с шестью жертвами на улице Сумской в Харькове, будет отбывать наказание в колонии на Полтавщине и работать в поле. Об этом в среду, 11 сентября, сообщают Факты.

Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые. За работу будет получать около пяти тысяч гривен в месяц. От тысячи до двух отдавать будет в колонию за коммунальные услуги и питание, часть - пострадавшим в аварии.

Ходить на работу Дронов будет в сопровождении инспектора. За хорошее поведение в колонии предусмотрен отпуск в две недели раз в год.

В комнате, где проживает Дронов, обычно находятся от двух до шести мужчин. Разрешается пользоваться планшетами, но без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание – трижды в день.

Дронову осталось сидеть восемь лет, поскольку два года он уже провел в СИЗО.

Тем временем, адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица готовит кассационную жалобу в Верховный суд, поскольку полную вину Дронова, по его словам, суд так и не доказал.

Ранее стало известно, почему Зайцеву поместили в исправительный центр, а не в колонию.

По 10 лет. Конец суда по самому скандальному ДТП

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Источник: korrespondent.net
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