Пожар на арсенале в Калиновке ликвидировали

Пожар сухой травы, который произошел вблизи военного арсенала в Калиновке Винницкой области, ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прибытию бойцов ГСЧС выяснилось, что огнем охвачена сухая растительность. Силами спасателей в 13:17 пожар локализован, а в 15:15 ликвидирован", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 112 сотрудников ГСЧС и 26 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на военных складах в Калиновке прогремели взрывы. Местные жители сообщают о четырех взрывах и пожаре. В Минобороны зафиксировали шесть взрывов. По данным военных, горела сухая трава возле складов.

Напомним, вечером 26 сентября 2017 года в Калиновке, которая находится в 30 километрах от Винницы, начались взрывы на военном складе. Взрывы продолжались несколько дней без перерывов, в Калиновке и окрестностях позже собрали около тысячи неразорвавшихся снарядов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net