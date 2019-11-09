В СБУ заявили о разоблачении сети интернет-пропагандистов

Cотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность интернет-агитатора в Днепропетровской области, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщает пресс-службу СБУ в среду, 11 сентября.

В ходе документирования разветвленной сети интернет-агитаторов, оперативники спецслужбы установили, что житель города Терновка Днепропетровской области в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы.

"Пропагандист, выполняя задания своих российских кураторов, за обещанное денежное вознаграждение также распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинской власти", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).

В СБУ напомнили, что аналогичные факты информационно-психологического воздействия на жителей Украины через соцсети были выявлены ранее в Одесской, Сумской и Луганской областях.

"Анализ полученных данных указывает, что привлечение российскими спецслужбами именно граждан Украины к проведению специальных информационных акций позволяет придать эффект действительности благодаря использованию учетных записей в социальных сетях реальных лиц, а также адаптации антиукраинских материалов для конкретного региона непосредственно его жителем", – отметили в СБУ.

В спецслужбе утверждают, что пропагандисты действуют в большинстве случаев в сочетании с фейковыми публикациями в подконтрольных РФ средствах массовой информации или заявлениями так называемых лидеров общественного мнения с "искажением" настоящих фактов.

Ранее в СБУ сообщили о задержании агента ФСБ в Мариуполе. Офицер запаса ВСУ был завербован на территории РФ в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ России.

Также сообщалось, что к девяти годам лишения свободы приговорен агент российской военной разведки, работавший на одном из предприятий государственного концерна Укроборонпром.

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Источник: korrespondent.net