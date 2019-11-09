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11. 09. 2019

Суд в Шотландии признал незаконным блокирование работы парламента Британии

Высший уголовный суд Шотландии постановил, что просьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона королеве Елизавете II временно заблокировать работу парламента для разрешения ситуации с выходом страны из Евросоюза признана незаконной. Об этом сообщает ВВС в среду, 11 сентября.

Отмечается, что суд вынес постановление о том, что блокировка работы парламента была незаконной и не имеет силы.

"Суд вынесет постановление о том, что совет премьера королеве и последовавшая за ним блокировка были незаконными и, следовательно, не имеют силы и эффекта", – говорится в решении суда, которое полностью будет опубликовано в ближайшую пятницу.

Группа из трех судей вынесла решение в пользу межпартийной группы депутатов, которые оспаривали решение премьера. Они считают, что Джонсон пытался не дать им принять законы, которые могли бы помешать премьеру провести Brexit без сделки с Европейского союза.

Таким образом, это решение отменяет предыдущее решение суда, в котором говорилось, что на прошлой неделе Джонсон не нарушил закон.

Напомним, 4 сентября правительство Бориса Джонсона потерпело крупное поражение в парламенте. Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit и исключить возможность выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем.

Позже документ одобрила Палата лордов и подписала королева Елизаветы II.

В свою очередь Джонсон заявил, что "лучше лежать мертвым в канаве, чем просить об отсрочке Brexit".

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Источник: korrespondent.net
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