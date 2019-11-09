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11. 09. 2019

Комитет Верховной Рады одобрил роспуск ЦИК

Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти рекомендует поддержать представление президента Владимира Зеленского о роспуске состава Центральной избирательной комиссии. Такое решение нардепы приняли на заседании в среду, 11 сентября, сообщает РБК-Украина.

Решение поддержали 16 членов комитета, 2 - "против", а 7 - воздержались.

Представление главы государства на заседании презентовал представитель президента в Верховной Раде, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук. По его словам, ЦИК неоднократно демонстрировал предвзятость. По его словам, ЦИК принял необоснованное решение об отмене регистрации кандидата, которое было отменено судом.

"Согласно Конституции, назначение и увольнение членов ЦИК относится к полномочиям парламента. Полномочия ЦИК могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению президента Украины. Обращаюсь с просьбой поддержать данное представление", - заявил Стефанчук.

У него поинтересовались, что юридически означает термин "мотивированного представления".

Отвечая на вопрос, Стефанчук заявил, что представление президента является обоснованным.

Парламент может рассмотреть вопрос о роспуске ЦИК уже завтра.

При этом в Комитете избирателей Украины считают, что объективных причин для роспуска Комиссии нет.

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Источник: korrespondent.net
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