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11. 09. 2019

На Донбассе ликвидировали командира сепаратистов - соцсети

На Донбассе ликвидирован полевой командир сепаратистов "ДНР" Алексей Троцай с позывным "Лев". Об этом в среду, 11 сентября, сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, ссылаясь на паблики сепаратистов.

"Троцай Алексей Сергеевич (Лев). 11-ый полк "ДНР" (воюет под Донецком). Уроженец Ясиноватского района. Родился 12/11/1976. Ранен 06/09/2019 в районе Спартак/Ясиноватая (северо-западнее Донецка). Умер в реанимации 10/09/2019", - говорится в сообщении.

Известно, что Троцай - командир роты разведки сепаратистов.

 

Ранее журналист показал уничтожение блиндажа "ДНР". Удар по врагу был нанесен из противотанкового ракетного комплекса.

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Источник: korrespondent.net
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