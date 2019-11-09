На Донбассе ликвидировали командира сепаратистов - соцсети

На Донбассе ликвидирован полевой командир сепаратистов "ДНР" Алексей Троцай с позывным "Лев". Об этом в среду, 11 сентября, сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter, ссылаясь на паблики сепаратистов.
"Троцай Алексей Сергеевич (Лев). 11-ый полк "ДНР" (воюет под Донецком). Уроженец Ясиноватского района. Родился 12/11/1976. Ранен 06/09/2019 в районе Спартак/Ясиноватая (северо-западнее Донецка). Умер в реанимации 10/09/2019", - говорится в сообщении.
Известно, что Троцай - командир роты разведки сепаратистов.
Ранее журналист показал уничтожение блиндажа "ДНР". Удар по врагу был нанесен из противотанкового ракетного комплекса.
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Источник: korrespondent.net
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