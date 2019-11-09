Верховная Рада готовит перезагрузку НАПК

Верховная Рада на заседании в среду, 11 сентября, 283 голосами приняла в первом чтении законопроект президента №1029 о перезагрузке Национального агентства по предотвращению коррупции.

Законопроект предполагает отказ от коллегиальной ответственности членов НАПК, она будет возложена на председателя агентства. Главу агентства будет назначать правительство по результатам открытого конкурсного отбора.

Также НАПК должна получить полный доступ к реестрам для автоматической проверки деклараций.

Также проект закона призван устранить некоторые другие недостатки, которые содержатся в законе о предотвращения коррупции, в том числе исключение, позволившее депутатам Верховной Рады 9 созыва не подавать декларацию при вступлении на должность.

Также будет отменена необходимость подавать декларации представителями общественности и лицами, которые не осуществляют функции государства или местного самоуправления.

Кроме того, законопроект предполагает отмену госфинансирования партий, которые не преодолели 5-процентный порог на выборах. Сейчас госфинансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

Также предусматривается двойное сокращение госфинансирование партий.

Ранее сегодня нардепы приняли в первом чтении законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net