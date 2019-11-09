Чиновники украли 15 млн на утилизации опасных отходов - ГБР

Представителей госпредприятия и чиновников органов Госэкоинспекции подозревают в присвоении 15 млн на схемах утилизации опасных отходов бурения. Об этом сообщает Telegram-канал главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Сообщается, что деньги на утилизацию государство выделяло, однако фактическая утилизация отходов бурения не производилась.

"Государственные деньги выделялись, и фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Их захоранивали на обычном полигоне твердых бытовых отходов. Такое хранение является ненадлежащим и нарушает нормы природоохранного законодательства. Более того, это прямо привело к загрязнению земель, а следовательно - нанесло удар по экологии", - говорится в сообщении.

Роман Труба сообщил, что к схеме причастны представители госпредприятия, чиновники органов Госэкоинспекции Украины и коммерсанты.

"К слову, именно представитель коммерческой структуры оказался организатором схемы. Он уже получил свое подозрение... Подобных схем, возможно, еще много работает в Украине. Этот кейс - хороший сигнал им остановиться. Мы дойдем до всех и очень скоро. Потому что когда зарабатывают, ставя под угрозу здоровье человека, медлить нельзя", - заявил глава ГБР.

В СБУ уточнили, что присваивали средства, которые выделялись на утилизацию отходов бурения в Полтавской области, чиновники Укргаздобычи. По сообщению СБУ, представители коммерческой структуры по согласованию с менеджментом Укргаздобычи и бездействию должностных лиц органов Госэкоинспекции присваивали средства, выделявшиеся для утилизации отходов. Их действия нанесли ущерб экологии региона.

"Фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Во время их временного хранения не были соблюдены необходимые экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды. При вывозе бурового шлама происходила подмена сопроводительных документов, поэтому на полигоне бытовых отходов он хранился как безопасное вещество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лабораторные исследования показали, что отходы бурения относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.

"В офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре, Кременчуге правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие проведение противоправной сделки", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали на взятке депутата горсовета.

Также стало известно, что начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.

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Источник: korrespondent.net