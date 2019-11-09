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11. 09. 2019

Рада объявила незаконными "выборы" в Крыму

Верховная Рада на заседании в среду, 11 сентября, принял проект постановления о непризнании легитимности так называемых местных "выборов" в аннексированном Крыму. Решение поддержали 325 нардепов.

Постановление содержится призыв к международному сообществу дать оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных "выборов", а также к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на РФ.

“Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-либо образом быть использованы как свидетельство любого изменения статуса временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя, определенного Конституцией и законами Украины”, - говорится в тексте заявления.

Кроме того, Рада призывает международное сообщество применять дополнительные санкции против РФ и персональные санкции к лицам, причастным к организации "выборов".

Отметим, ряд стран, в том числе США, Германия и Евросоюз заявили о непризнании "выборов" в Крыму.

Ранее прокуратура АР Крым сообщила о подозрении за незаконные выборы на полуострове организатору и его заму.

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Источник: korrespondent.net
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