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11. 09. 2019

Под Киевом в бывшем ночном клубе нашли масштабную нарколабораторию

В одном из населенных пунктов Обуховского района Киевской области полиция разоблачила масштабную нарколабораторию. Производство каннабиса было налажено в здании бывшего ночного клуба неподалеку от поселкового совета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"В нарколаборатории, которая была оснащена самым современным оборудованием, изготавливалась марихуана высокого качества. На предприятии документировался учет растений каннабиса от посадки до обработки готовой продукции", - говорится в сообщении.

Масштабом наркопредприятия были поражены даже аграрии, привлеченные к осмотру места происшествия. Полиция изъяла готовую продукцию стоимостью более миллиона гривен, а также более 400 кустов конопли и оборудование стоимостью почти 300 000 гривен.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом в бывшем ночном клубе нашли масштабную нарколабораторию

Оперативники устанавливают каналы поставки и последующей реализации произведенной продукции.

Открыто уголовное производство по статье "посев или выращивание снотворного мака или конопли" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее под Киевом разоблачили крупный наркосиндикат. Возле столицы накрыли базу крупного наркосиндиката. Нарколаборатория располагалась в Макаровском районе.

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Источник: korrespondent.net
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