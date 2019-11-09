Еврокомисар озвучил повестку газовых переговоров

На трехсторонних переговорах по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией, которые состоятся 19 сентября, рассмотрят вопрос соответствия будущего контракта европейскому законодательству, долгосрочность транзита и европейский стиль формирования оплаты. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович, пишет Интерфакс-Украины.

"Мы хотим, прежде всего, объяснить еще раз то, как в будущем контракте украинская сторона готова имплементировать европейское законодательство, как европейское законодательство привнесет ясность, прозрачность и эффективность в систему (транзита)", - отметил Шефчович.

Также, по его словам, в ходе переговоров будет обсуждаться "важность долгосрочности будущего контракта" и "европейский образ установления оплаты и другие технические вопросы".

"Вопрос времени очень чувствителен. Вам известно, что срок действующего контракта истекает в конце этого года. Я думаю, что очень важно, и обе страны дали понять, что они очень хорошо понимают необходимость четко демонстрировать, что мы можем разрешить эти проблемы, потому что, только найдя позитивное решение, мы можем сохранить имидж России быть надежным поставщиком, а для Украины – надежным транзитером", - убежден Шефчович.

При этом он считает, что найти решение "очень важно для обеих стран для будущей торговле газом". "Мы хотим найти решение, и, насколько я понимаю, эти переговоры поддерживают оба лидера в России и Украине. Наша задача – продвинуть обсуждение как можно дальше и создать атмосферу для достижения позитивного результата. Мы рассматриваем все альтернативы, как этого возможно достичь, потому что обеспечение безопасности долгосрочного транзита через Украину составляет стратегическую важность для энергетической безопасности ЕС", - заключил он.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рекордные запасы газа в Украине позволят избежать давления со стороны РФ на переговорах.

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Источник: korrespondent.net