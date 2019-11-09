Задержанного на взятке главного дорожника Николаевщины уволили

Укравтодор уволил руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко из-за подозрения во взятке. В Николаев едет проверка. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Руководитель службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко был немедленно уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрения в получении неправомерной выгоды. В службу автомобильных дорог в Николаевской области срочно направлены внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка центрального органа", - говорится в сообщении.

В Укравтодоре заверили, что будут способствовать дальнейшему расследованию этого и других антикоррупционных дел и поддерживать действия антикоррупционных органов.

Напомним, 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали "на горячем" руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали на взятке депутата горсовета.

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Источник: korrespondent.net