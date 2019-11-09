Рада переименовала четыре населенных пункта

Верховная Рада Украины приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях, сообщает УНИАН.

Так, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) переименовали в село Яновка. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле.

Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовали в Николаевку. Название села Текуче Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текуча.

Ранее сообщалось, что суд в Харькове отменил решение о возвращение проспекту имени маршала Жукова. Суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

Напомним, что 19 июня харьковский горсовет принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Местная полиция открыла уголовное дело из-за этого решения.

Позже Украинский институт нацпамяти обратился в ГПУ из-за голосования горсовета Харькова за возвращение проспекту города имени советского маршала Жукова.

Также партия экс-президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность в суде обжаловала это решение.

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Источник: korrespondent.net