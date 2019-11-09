Кабмин назначил 14 новых заместителей министров

Кабинет министров Украины на своем заседании 11 сентября назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В Министерство развития громад и территорий назначены:

Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра,

Негода Вячеслав, заместитель министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

Светлана Панаиотиди, заместитель министра,

Дмитрий Романович, заместитель министра.

В Министерство образования и науки назначены:

Юрий Полюхович, первый заместитель министра,

Любомира Мандзий, заместитель министра,

Максим Ярмистый, заместитель министра.

В Министерство здравоохранения назначены:

Андрей Семиволос, первый заместитель министра,

Михаил Загрийчук, заместитель министра,

Младена Качурець, заместитель министра,

Елена Симоненко, заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики назначены:

Виталий Музыченко, заместитель министра,

Наталья Ненюченко, заместитель министра.

В Министерство юстиции назначены:

Валерия Коломиец, заместитель министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.

Правительство также уволило 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

Татьяну Максимец с должности первого заместителя министра,

Михаила Близнюка с должности заместителя,

Юлию Пидкоморну с должности заместителя министра,

Анатолия Корзуна от должности заместителя министра;

В Министерстве обороны

Олега Шевчука с должности заместителя министра;

В Министерстве образования и науки

Павла Хобзея с должности первого заместителя министра,

Владимира Карандия с должности заместителя министра,

Юрия Рашкевич с должности заместителя министра;

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Вячеслава Негоду с должности первого заместителя министра

Правительство также одобрило назначение Андрея Онищенко главой Генической районной государственной администрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда чиновников в регионах:

Закарпатская областная государственная администрация

Алексея Гетманенка заместителем главы,

Ольги Травиной заместителем главы.

Черкасская областная государственная администрация

Бориса Лебедцова первым заместителем главы;

Виктора Карпенко заместителем главы.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса Президента.

Зеленский назначил замов главы Госпогранслужбы

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Источник: korrespondent.net