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11. 09. 2019

В Кабмине обещают вдвое сократить расход бумаги

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой правительственным аппаратом бумаги в два раза. Об этом он в среду, 11 сентября, написал в Instagram.

"Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в два раза", - написал Дубилет.

По его словам, когда недавно показали бюджет на закупку бумаги, он был шокирован.

"Избавиться от бумаги - это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру", - добавил Дубилет.

Как сообщалось, 9 сентября Дубилет поручил прекратить закупку правительством ненужной канцелярии, среди которой и блокноты с золотым тиснением.

Напомним, что ранее Дубилет заявил, что в здании Кабинета министров снесут стены.

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Источник: korrespondent.net
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