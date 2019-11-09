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11. 09. 2019

В США мужчина ранил ножом шесть человек

По меньшей мере шесть человек с ножевыми ранениями поступили в среду, 11 сентября, в больницу американского города Таллахасси во Флориде, сообщает NBC.

"Медики проводят осмотр пострадавших", - сказали телекомпании в больнице.

Управление городской полиции сообщило в Twitter, что наряд блюстителей порядка выехал по вызову на место предполагаемой поножовщины около 08:37 по местному времени (15:37 по Киеву).

"По прибытии полицейские обнаружили множество раненых, которым была обеспечена медицинская помощь", - говорится в сообщении полиции. Следственные мероприятия поручены отделу насильственных преступлений.

По данным NBC, подозреваемый в нападении с применением холодного оружия задержан.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил три удара ножом за замечание.

А в Гонконге мужчина с ножом напал на людей в пешеходном туннеле. Трое людей получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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