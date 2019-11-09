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11. 09. 2019

Второго "слугу народа" уличили в кнопкодавстве

Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук в среду, 11 сентября, проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева, сообщает общественное движение Честно.

Копанчук нажала на кнопку пульта сидящего справа Рублева в 13:32 во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052).

Депутат сидит в четвертом ряду третьего (если считать слева направо) сектора сессионного зала.

В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Копанчук попала в парламент, победив в округе №189 в Хмельницкой области, Рублев - в округе №20 на Волыни.

 фото: Честно
 

Ранее общественное движение Честно в среду, 11 сентября, сообщает о новом факте кнопкодавства в Верховной Раде. В нем журналисты уличили нардепа-мажоритарщика от Слуги народа в 156 округе (Ровненская область) Сергея Литвиненко.

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Источник: korrespondent.net
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