ВР просит ПАСЕ не признавать российских делегатов из Крыма

Верховная Рада Украины в среду, 11 сентября, призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы на январской сессии воздержаться от поддержки полномочий членов делегации Российской Федерации, избранных на незаконных местных выборах в Крыму 8 сентября.

Об этом говорится в принятом парламентом заявлении о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Призываем членов Парламентской ассамблеи Совета Европы осудить во время очередной октябрьской сессии ПАСЕ 2019 года проведение незаконных выборов на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), воздержаться в рамках январской сессии ПАСЕ 2020 года от поддержки полномочий членов парламентской делегации РФ, которые были избраны голосами жителей временно оккупированного Крыма в ходе незаконных выборов, и находятся под санкциями Европейского Союза", - отмечается в документе.

Также Рада приняла постановление о непризнании легитимности так называемых местных "выборов" в аннексированном Крыму. Решение поддержали 325 нардепов.

Отметим, ряд стран, в том числе США, Германия и Евросоюз заявили о непризнании "выборов" в Крыму.

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Источник: korrespondent.net