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11. 09. 2019

Украинский пограничник встретился с принцем Гарри

Украинский пограничник, участник Invictus Games Виктор Шинкарук встретился с герцогом Сассекским - принцем Гарри, на праздновании пятой годовщины соревнований. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба МВД Украины в Twitter.

"Наш пограничник, участник Invictus Games Виктор Шинкарук встретился с принцем Гарри на праздновании пятой годовщины соревнований", - говорится в сообщении.

Отметим, Игры непокоренных (Invictus Games - англ.) - это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Гарри. В играх принимают участие ранены военнослужащие и связанные с ними ветераны.

Напомним, в прошлом году Украина завоевала 20 медалей на Играх непокоренных.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл обидели королеву Елизавету II.

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Источник: korrespondent.net
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