Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, принял верительные грамоты у послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время беседы с послом Эстонии Каймо Кууска был отмечен активный политический диалог между двумя странами. Зеленский выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины в Донбассе. Также он выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией.

Во время разговора с послом Австрии Гернотом Пфандлером Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также практическую помощь нашему государству в преодолении последствий российской агрессии. Также Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в реабилитации детей участников АТО.

Зеленский обсудил с новым послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс важность переговоров о новом соглашении между странами, которое будет определять их взаимоотношения после Brexit. Также президент выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности украинского государства.

Во время беседы с послом Нидерландов Йоганнесом Германном Адрианусом де Мола Зеленский высказали благодарность за конструктивную позицию в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, которое произошло 7 сентября, и готовность наказать виновных в трагедии рейса MH17.

В ходе после принятия верительных грамот от нового посла Франции в Украине Этьена де Понсена Зеленский выразил надежду на проведение встречи в "Нормандском формате" на уровне глав государств-участников в Париже уже в ближайшее время.

Зеленский также обсудил с послом Франции дальнейшую активизацию политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран

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Источник: korrespondent.net