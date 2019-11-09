Лента RSS
Подписаться на ленту
11 сентября 2019, среда, 23:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
11. 09. 2019

В Минэнерго рассказали о переговорах с Коломойским

Во время встречи Президента Владимира Зеленского и представителей украинской власти с бизнесменом Игорем Коломойским обсуждали вопрос стабилизации рынка электрической энергии и обеспечение эффективной работы субъектов генерации. Об этом сказал журналистам министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает в среду, 11 сентября, УНН.

"С Коломойским говорили о стабилизации рынка электрической энергии и обеспечения эффективной работы субъектов генерации", - сказал министр.

Напомним, 10 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.

Сообщается, что в Офисе собеседники обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла о энергетической сфере.

Напомним, накануне сообщалось, что Зеленский встретился с Коломойским у себя в кабинете.

Встреча Зеленского с Коломойским: реакция сети

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.