Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 00:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
11. 09. 2019

МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи чешского лидера Милоша Земана с представителями русинов. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что речь идет о встрече президента Чехии с представителями организации Всемирный совет подкарпатских русинов, информация о которой появилась в СМИ. 

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", − говорится в сообщении МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.