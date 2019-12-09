В ЦИК прокомментировали представление о роспуске

Центральная избирательная комиссия прокомментировала представление о ее роспуске. Соответствующее заявлениие было опубликовано в Facebook 11 сентября.

Так, в комиссии подчеркнули, что отказываются воспринимать все обвинения, "которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом".

"Если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность, как президента Украины, так и Верховной Рады Украины", − говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦИК прокомментировали вопрос одномандатного избирательного округа №198.

"В последнем решении суда от 9 сентября указано, что со стороны ЦИК не было никаких неоправданных проволочек относительно установления результатов выборов в данном округе", − указано в заявлении.

В ЦИК отметили, что провели все подготовительные действия по установлению результатов волеизъявления в округе №198, однако, в связи с началом процедуры прекращения полномочий состава комиссии и с целью избежания ситуации, которая поставит под угрозу установление легитимных и законных результатов выборов, по состоянию на 11 сентября ЦИК вынуждена отсрочить начало повторного подсчета голосов.

Напомним, комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК. Парламент может рассмотреть этот вопрос в четверг, 12 сентября. Официальным основанием для роспуска комиссии в Слуге народа назвали бездеятельность комиссии на парламентских выборах, незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержку с установлением результатов выборов в округе №198. Роспуск ЦИК ставит под сомнение результаты выборов − глава Комиссии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net